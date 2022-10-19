Источник в ЕС заявил, что важнее обеспечить имплементацию уже принятых санкций против РФ, чем думать о дополнительных

Евросоюз принял перечень ограничительных мер ЕС в отношении России, и теперь самое важное - их реализация, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Важнее препятствовать их обходу, чем думать о дополнительных санкциях. Если эта система не функционирует, значит, нам предстоит еще проделать работу", - сказал собеседник представителей СМИ, комментируя им на условии анонимности повестку саммита ЕС 20-21 октября.

По его словам, Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными дополнительными санкциями в отношении России. "Но на данный момент мы уже их приняли много и быстро. Значение других санкций сейчас довольно ограничено", - объяснил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом высокопоставленный источник отметил, что "иногда надо некоторое время подождать", чтобы увидеть эффект от санкций.