Источник в ЕС заявил, что важнее обеспечить имплементацию уже принятых санкций против РФ, чем думать о дополнительных

Евросоюз принял перечень ограничительных мер ЕС в отношении России, и теперь самое важное - их реализация, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.
"Важнее препятствовать их обходу, чем думать о дополнительных санкциях. Если эта система не функционирует, значит, нам предстоит еще проделать работу", - сказал собеседник представителей СМИ, комментируя им на условии анонимности повестку саммита ЕС 20-21 октября.
По его словам, Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными дополнительными санкциями в отношении России. "Но на данный момент мы уже их приняли много и быстро. Значение других санкций сейчас довольно ограничено", - объяснил он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом высокопоставленный источник отметил, что "иногда надо некоторое время подождать", чтобы увидеть эффект от санкций.
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