Боррель призвал РФ отказаться от приостановки «зерновой сделки»

Власти ЕС обращаются с призывом к России отказаться от решения приостановить участие в "зерновой сделке", заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС призывают Россию отменить свое решение", - написал он в твиттере.
По мнению Борреля, этот шаг Москвы ставит под угрозу основной маршрут вывоза зерна и удобрений, в которых нуждается мир в условиях глобального продовольственного кризиса.
В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".
Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.
Алиев и Гутерриш примут участие в саммите ЛАГ в Алжире
Алиев выразил соболезнования Юн Сок Елю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле
Клаар заявил о продолжении участия Брюсселя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан открыл Торговый дом в Дохе
Азербайджан и Катар обсудили перспективы развития экономического сотрудничества
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,1%
Минздрав Азербайджана подготовил «Стратегию цифрового здравоохранения на 2023-2027гг»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично