Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

Дальнее зарубежье 30.10.2022 14:22

Боррель призвал РФ отказаться от приостановки «зерновой сделки»

Власти ЕС обращаются с призывом к России отказаться от решения приостановить участие в "зерновой сделке", заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС призывают Россию отменить свое решение", - написал он в твиттере.

По мнению Борреля, этот шаг Москвы ставит под угрозу основной маршрут вывоза зерна и удобрений, в которых нуждается мир в условиях глобального продовольственного кризиса.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЗЕРНО


Похожие новости


РФ расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну - МИД Источник в ЕС заявил, что важнее обеспечить имплементацию уже принятых санкций против РФ, чем думать о дополнительных Отказ от российского газа в ЕС проходит быстрее, чем планировалось Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление РФ дронов Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций против РФ, закрывающий «лазейки» для их неисполнения ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az