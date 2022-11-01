В Карабахе и В.Зангезуре в октябре очищено от мин и боеприпасов около 3,25 тыс. га - ANAMA

Национальное агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в октябре госструктуры Азербайджана очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 3,25 тыс. га.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре с 1 по 31 октября были обнаружены и обезврежены 1 373 противопехотные мины, 461 противотанковая мина и 2 301 неразорвавшийся боеприпас.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория в 3246,2 га (в сентябре – 4064,06 га).

Р.Керимов