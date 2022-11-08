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Дальнее зарубежье 08.11.2022 02:42

Пхеньян заверяет, что не поставляет оружия России

В Северной Корее заявили, что никогда не экспортировали вооружение в Россию и не планируют это делать, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было "сделок по поставке оружия" с Россией, и у нас нет планов заключать их в будущем", - цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное ЦТАК.

По мнению Пхеньяна, слухи о подобных поставках распространяет Вашингтон.

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Тэги: КНДР, РОССИЯ, США, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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