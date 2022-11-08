Пхеньян заверяет, что не поставляет оружия России

В Северной Корее заявили, что никогда не экспортировали вооружение в Россию и не планируют это делать, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было "сделок по поставке оружия" с Россией, и у нас нет планов заключать их в будущем", - цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное ЦТАК.

По мнению Пхеньяна, слухи о подобных поставках распространяет Вашингтон.