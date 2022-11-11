Посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему выражено недовольство азербайджанской стороны

Посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусави в пятницу был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

«Послу выражено недовольство и беспокойство пропагандой против Азербайджана в иранских СМИ, клеветнической кампанией, угрожающей риторикой высокопоставленных политических и военных деятелей Ирана, что не соответствует духу отношений между двумя стран», - отмечается в информации.

Кроме этого на встрече отмечена недопустимость создания условий для нахождения в Иране граждан Азербайджана, совершивших преступление против основ конституционного строя Азербайджана и находящихся в международном розыске, а также необходимость выдачи Тегераном таких преступников.

«Также послу заявили, что прием в посольствах Ирана за рубежом лиц, подстрекающих к сепаратизму в Азербайджане и скрывающихся в других странах, во избежание уголовного преследования, является недружественным шагом.

«Кроме этого, отмечено, что недопустимо распространение в Иране информации направленной против Азербайджана и заявлено, что Баку ждет скорейшего прекращения такой деятельности», - подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде