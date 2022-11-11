Посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему выражено недовольство азербайджанской стороны

Посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусави в пятницу был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.
«Послу выражено недовольство и беспокойство пропагандой против Азербайджана в иранских СМИ, клеветнической кампанией, угрожающей риторикой высокопоставленных политических и военных деятелей Ирана, что не соответствует духу отношений между двумя стран», - отмечается в информации.
Кроме этого на встрече отмечена недопустимость создания условий для нахождения в Иране граждан Азербайджана, совершивших преступление против основ конституционного строя Азербайджана и находящихся в международном розыске, а также необходимость выдачи Тегераном таких преступников.
«Также послу заявили, что прием в посольствах Ирана за рубежом лиц, подстрекающих к сепаратизму в Азербайджане и скрывающихся в других странах, во избежание уголовного преследования, является недружественным шагом.
«Кроме этого, отмечено, что недопустимо распространение в Иране информации направленной против Азербайджана и заявлено, что Баку ждет скорейшего прекращения такой деятельности», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за 10 мес. превысил 4,4 млн человек
Азербайджан за 10 мес. увеличил добычу газа на 7% - Минэнерго
В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти 488$
Уход топ-менеджеров из Twitter продолжился, Маск не исключает банкротства компании
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Китае за день выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19
Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ – ГУР
Трамп 15 ноября объявит о намерении баллотироваться на пост президента
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают