Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

Дальнее зарубежье 11.11.2022 22:08

США предупредили ЕС, что мировая экономика в случае блокады Тайваня будет терять $2,5 трлн в год

США довели до сведения ЕС и стран Европы, что блокада КНР острова Тайвань обойдется мировой экономике в $2,5 трлн ежегодных потерь, сообщает Financial Times со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

"Госдеп США поделился данными с партнерами и союзниками, согласно которым блокада Китаем Тайваня приведет к $2,5 трлн экономических потерь в год. Об этом сообщили шесть человек, изучивших материалы, подготовленные аналитической компанией Rhodium Group", - пишет газета.

"США поделились такой информацией с Еврокомиссией и представителями европейских правительств, в то время как США и партнеры начинают думать над тем, как они могут использовать санкции против Пекина в случае каких-либо его военных акций в отношении Тайваня", - отмечает Financial Times.

Согласно анализу Rhodium Group, от радикального ухудшения обстановки вокруг Тайваня серьезно пострадает экономика КНР, особенно Тайваня, а также Юго-Восточная Азия. Конфликт станет серьезным шоком для мировой торговли, в результате чего более десятка развивающихся стран столкнется с экономическим кризисом. Кроме того, наибольшие проблемы возникнут для цепочек поставок, связанных с полупроводниками (в первую очередь для автомобильной отрасли), в производстве компьютеров и мобильных телефонов.

Два источника сообщили Financial Times, что США и ЕС начали переговоры о том, как лучше подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня. Также источники полагают, что США и ЕС необходимо подготовить планы экстренных действий на случай конфликта и обсуждать их открыто; эти публичные консультации тоже станут одной из составляющих стратегии по сдерживанию КНР.

"Некоторые официальные лица в США и ЕС верят, что угроза колоссального экономического ущерба от конфликта вокруг Тайваня требует международной кампании по сдерживанию Китая", - отмечает в свою очередь газета.

Однако в Госдепе США не подтвердили эту информацию изданию. В Rhodium Group также не прокомментировали сообщения о составлении для Госдепа доклада об издержках конфликта вокруг Тайваня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЕВРОПА, КИТАЙ, КОНФЛИКТ


Похожие новости


В Кремле предрекли плачевные последствия для Европы от переориентации с российского газа США будут помогать подготовке Европы к зиме в сфере энергетики - Белый дом Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет В США заявили, что не обсуждали с РФ планы по усилению присутствия в Европе Путин сообщил о 200 хранящихся в Европе ядерных тактических боезарядах США В американском издании считают, что расширение НАТО опасно для Европы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az