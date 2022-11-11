США предупредили ЕС, что мировая экономика в случае блокады Тайваня будет терять $2,5 трлн в год

США довели до сведения ЕС и стран Европы, что блокада КНР острова Тайвань обойдется мировой экономике в $2,5 трлн ежегодных потерь, сообщает Financial Times со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.
"Госдеп США поделился данными с партнерами и союзниками, согласно которым блокада Китаем Тайваня приведет к $2,5 трлн экономических потерь в год. Об этом сообщили шесть человек, изучивших материалы, подготовленные аналитической компанией Rhodium Group", - пишет газета.
"США поделились такой информацией с Еврокомиссией и представителями европейских правительств, в то время как США и партнеры начинают думать над тем, как они могут использовать санкции против Пекина в случае каких-либо его военных акций в отношении Тайваня", - отмечает Financial Times.
Согласно анализу Rhodium Group, от радикального ухудшения обстановки вокруг Тайваня серьезно пострадает экономика КНР, особенно Тайваня, а также Юго-Восточная Азия. Конфликт станет серьезным шоком для мировой торговли, в результате чего более десятка развивающихся стран столкнется с экономическим кризисом. Кроме того, наибольшие проблемы возникнут для цепочек поставок, связанных с полупроводниками (в первую очередь для автомобильной отрасли), в производстве компьютеров и мобильных телефонов.
Два источника сообщили Financial Times, что США и ЕС начали переговоры о том, как лучше подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня. Также источники полагают, что США и ЕС необходимо подготовить планы экстренных действий на случай конфликта и обсуждать их открыто; эти публичные консультации тоже станут одной из составляющих стратегии по сдерживанию КНР.
"Некоторые официальные лица в США и ЕС верят, что угроза колоссального экономического ущерба от конфликта вокруг Тайваня требует международной кампании по сдерживанию Китая", - отмечает в свою очередь газета.
Однако в Госдепе США не подтвердили эту информацию изданию. В Rhodium Group также не прокомментировали сообщения о составлении для Госдепа доклада об издержках конфликта вокруг Тайваня.
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