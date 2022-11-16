К 2027г в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 34,5 тыс. семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана».

Текст программы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

Первая Программа рассчитана на 2022-2026гг.

В ней говорится, что власти Азербайджана планируют разминировать до 2027 года 280 тыс. га земель в Карабахе и Восточном Зангезуре. В госпрограмме отмечается, что в 2020-2022гг разминировано 57,6 тыс. га.

Согласно планам, отраженным в документе, Лачинский международный аэропорт введут в эксплуатацию в 2024 году, до 2026 года из Агдама в Ханкенди будет проложен газопровод, заработают пункты пропуска на границе.

Планируется, что к 2026 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят 10 тыс. 270 семей, к 2027 году - 34 тыс. 500 семей, к 2027 году здесь будут построены 34,5 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов.

К этому сроку укрепят военную инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре, там же построят энергетическую, транспортную, спортивную, социальную и прочую инфраструктуру.

К 2026 году здесь построят и восстановят 197 дошкольных и общеобразовательных учреждений, а к 2027 году в регионе начнет функционировать 1 филиал вуза и откроют семь филиалов центров DOST.

Согласно документу, к 2027 году в регионе должна быть запущена система ипотеки и сформирована первичная туристическая инфраструктура.

Р.Ахмедов