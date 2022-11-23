В Брюсселе заявили, что напряженность между Белградом и Приштиной можно урегулировать только с помощью переговоров

Урегулирование напряженности между Белградом и Приштиной в связи с проблемой перерегистрации автомобильных номеров потребует серии переговоров, полагает Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Я бы хотел надеяться объявить сегодня об окончательной договоренности, но (...) за сегодняшним совещанием, наверняка, последует целая серия других", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, комментируя встречу договаривающихся сторон.

"Я могу сообщить, что главных переговорщиков с обеих сторон пригласили приехать в Брюссель, и оба (...) подтвердили прибытие, так что сегодня будет совещание. Его цель, как и всегда, прийти, наконец, к выходу из ситуации в европейском духе", - продолжил Стано.

Он уточнил, что за такими совещаниями, как правило, следуют встречи высокого уровня, "позволяющие урегулировать пункты, по которым не было согласия во время совещания переговорщиков".

При этом представитель Борреля напомнил о недавней встрече представителей Белграда и Приштины. "К сожалению, она не привела к удовлетворительному результату. Мы ожидаем, что его удастся достигнуть в европейском духе, чтобы найти решение по-европейски для крайне сложной кризисной ситуации, какую мы знали за годы в отношениях этих сторон", - заявил Стано.

Ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич и глава самоуправления Косово Альбин Курти провели переговоры в Брюсселе по ситуации вокруг автомобильных номеров. Эти переговоры успехом не увенчались.

Президент Сербии Александр Вучич и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признали, что переговоры по автомобильным номерам, которые прошли в понедельник, потерпели неудачу.

"После многочасовых переговоров сегодня стороны так и не пришли к какому-либо соглашению", - говорится в коммюнике, выпущенном по итогам переговоров от имени Борреля.

"Я бы хотел согласия, но поскольку его нет, позвольте мне обратиться к обеим сторонам: я ожидаю, что косовские власти незамедлительно приостановят перерегистрацию транспортных средств на севере края, а Сербия приостановит выдачу сербских номерных знаков для Косово с литерами КМ", - приводятся в коммюнике слова Борреля.

По его мнению, "это позволит получить обеим сторонам дополнительное время для нахождения подходящего решения по вопросу о номерах в контексте нормализации отношений".

Президент Сербии Александр Вучич также заявил о том, что переговоры в Брюсселе успехом не увенчались. По его словам, Белград готов поддержать предложения Борреля, но Приштина - нет.

Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, косовские власти приняли с начала ноября.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами RKS).

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово приняли решение о выходе из всех властных структур -парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализацию этого решения отложили.