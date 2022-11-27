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СНГ 27.11.2022 21:19

Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в понедельник Путин и Токаев проведут переговоры в Москве, а также в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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