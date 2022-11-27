Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в понедельник Путин и Токаев проведут переговоры в Москве, а также в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
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