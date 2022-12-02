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Дальнее зарубежье 02.12.2022 12:25

США хотят справедливого и устойчивого мира в Украине - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о желании Вашингтона прекратить украинский конфликт.

"Мы не хотим войны с Россией. Тем более не хотим третьей мировой войны. Это вовсе не то, чего мы добиваемся. Наоборот, нужен мир. И чтобы он был не только на бумаге. Нужно, чтобы он был справедливым, отвечающим принципам устава ООН. Нужно, чтобы он был устойчивым", - сказал госсекретарь в пятницу в интервью французскому телеканалу France 2.

"Нет смысла заключать ложный мир, который будет очень быстро отвергнут (...). Мы не принимаем решений за Украину, мы поддержим решения Украины", - добавил Блинкен.

Он отказался давать прогноз о будущих отношениях США с Россией, заметив, что сейчас важно положить конец военным действиям в Украине.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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