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Карабах 03.12.2022 20:36

Азербайджанские специалисты обсудили с командованием РМК ситуацию с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе

Группа азербайджанских специалистов, направленная в Карабахский регион Азербайджана для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий, провела в субботу обсуждения с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в городе Ходжалы. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

«Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold» провели переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы», - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе обсуждений «были вновь высказаны серьезные опасения и недовольство азербайджанской стороны в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями».

«Была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых», - добавили в МЭПР Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что около 18:00 сотрудники МЭПР, Госслужбы по по имущественным вопросам и ЗАО «AzerGold» вернулись в город Шуша.

«В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям», - сообщили в азербайджанском министерстве.

Ранее в субботу МЭПР Азербайджана сообщал о том, что группа азербайджанских специалистов была направлена в Карабахский регион страны, где временно дислоцированы российские миротворцы, для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЭКОЛОГИЯ


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