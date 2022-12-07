Пентагон намерен продолжить разработку крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой

Соединенные Штаты продолжат научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по созданию новой дальнобойной крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой для оснащения подлодок и кораблей, следует из законопроекта оборонного бюджета, согласованного накануне обеими палатами Конгресса.

В рамках оборонного бюджета на цели разработки крылатой ракеты SLCM-N, которая может появиться в арсенале Пентагона после 2030 года, выделено $25 млн.

В поддержку финансирования проекта выступал Объединенный комитет начальников штабов и Стратегическое командование ВС США.

Между тем, до последнего времени администрация президента США Джо Байдена выступала против продолжения работ по этому проекту. По мнению американских официальных лиц, крылатая ракета SLCM-N имеет нулевую ценность. Отмечалось, что стратегические атомные подводные лодки ВМС США располагают большим количеством межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками и добавлять к ним медленные и более уязвимые для ПВО крылатые ракеты SLCM-N бессмысленно.

В настоящее время ВМС США не располагают крылатыми ракетами в ядерном оснащении.