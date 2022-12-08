ЕК предлагает включить в санкции против РФ авиадвигатели, ноутбуки, камеры, линзы, химическое и биологическое оборудование

Европейская комиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает включить в "черные списки" 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить военно-промышленный комплекс России, сообщает в четверг Politico со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Пакет нацелен на сдерживание роста технических возможностей российского промышленного производства за счет пополнения санкционного списка 169 организациями, поставляющие товары, которые могут улучшить технологическое развитие оборонного сектора и сферы безопасности России", - отмечает портал.

"ЕС также хочет расширить список подпадающих под санкции товаров, которые используют в авиационной и космической индустрии, включая авиационные двигатели и запчасти к ним. Также под новые ограничения подпадут ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет Politico.

Новые санкции могут затронуть двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, химические средства для борьбы с беспорядками и электронные компоненты.