ЕК предлагает включить в санкции против РФ авиадвигатели, ноутбуки, камеры, линзы, химическое и биологическое оборудование

Европейская комиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает включить в "черные списки" 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить военно-промышленный комплекс России, сообщает в четверг Politico со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
"Пакет нацелен на сдерживание роста технических возможностей российского промышленного производства за счет пополнения санкционного списка 169 организациями, поставляющие товары, которые могут улучшить технологическое развитие оборонного сектора и сферы безопасности России", - отмечает портал.
"ЕС также хочет расширить список подпадающих под санкции товаров, которые используют в авиационной и космической индустрии, включая авиационные двигатели и запчасти к ним. Также под новые ограничения подпадут ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет Politico.
Новые санкции могут затронуть двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, химические средства для борьбы с беспорядками и электронные компоненты.
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