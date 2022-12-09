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Дальнее зарубежье 09.12.2022 22:37

МИД РФ внес в «стоп-лист» 200 граждан Канады

МИД РФ объявил о закрытии въезда на территорию России 200 граждан Канады в качестве ответной меры на введенные канадской стороной санкции в отношении российских граждан.

"В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в пятницу.

В их числе - высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты ряда структур и организаций.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАНАДА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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