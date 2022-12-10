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Карабах 10.12.2022 22:19

Мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений в Карабахе сорван после организованной армянами провокации - Минэкономики

В министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве намеченного на субботу мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе страны после организованной провокации.

«Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян», - заявил в субботу журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

Он добавил, что вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условия для нормальной деятельности азербайджанских специалистов.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с командованием российского миротворческого контингента (РМК) 3 и 7 декабря 2022 года группа азербайджанских специалистов в субботу начинает предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы,

В совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана отмечалось, что в ходе работ планируется осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


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