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Дальнее зарубежье 12.12.2022 20:10

Венгрия попросила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка

Венгрия попросила ЕС исключить некоторых граждан РФ из списка санкций, сообщает Bloomberg в понедельник.

"Венгрия попросила убрать несколько российских официальных лиц из списка санкций ЕС", - передает агентство.

Не уточняется, идет ли речь об уже принятых санкциях, или о тех, которые ЕС готовит в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, так как главам МИД стран ЕС необходимо добиться согласия по ряду вопросов.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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