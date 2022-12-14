Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

Внешняя политика 14.12.2022 18:58

Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в город Туркменбаши провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт азербайджанского лидера.

“На встрече было подчеркнуто, что наши двусторонние дружеские и братские отношения в этом году еще более расширились по всем направлениям. Отмечалось, что совместные военные учения успешно завершены. Сообщалось, что наше сотрудничество в сферах политической, военной, экономической, транспортной, энергетической, оборонной и оборонной промышленности успешно продолжено в текущем году”, - отмечается в информации.


Президенты обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары Баку и Анкара за 2022г провели более 10 совместных военных учений - Алиев Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней Эрдоган призвал стабилизировать мировой рынок удобрений на фоне опасений по поводу продовольственного кризиса Турция поддерживает действия Азербайджана по обеспечению мира на Южном Кавказе - Эрдоган Армения должна воспользоваться исторической возможностью на мир – Эрдоган

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az