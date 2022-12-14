Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в город Туркменбаши провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт азербайджанского лидера.
“На встрече было подчеркнуто, что наши двусторонние дружеские и братские отношения в этом году еще более расширились по всем направлениям. Отмечалось, что совместные военные учения успешно завершены. Сообщалось, что наше сотрудничество в сферах политической, военной, экономической, транспортной, энергетической, оборонной и оборонной промышленности успешно продолжено в текущем году”, - отмечается в информации.
Президенты обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений.
Х.Насирзаде
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