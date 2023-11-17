Эрдоган вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал Германию предпринять совместные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

"Если Турция и Германия добьются гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, у нас появится возможность спасти регион", - сказал Эрдоган.

"Нашей главной целью должно быть прекращение огня. Мы должны прекратить кровопролитие", - отметил турецкий президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара осуждает действия Израиля в анклаве и убийство мирных граждан в секторе Газа.

"13 тысяч палестинских детей, женщин и стариков убиты. От места под названием Газа уже почти ничего не осталось, все разрушено", - заявил турецкий президент.