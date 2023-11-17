Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Дальнее зарубежье 17.11.2023 23:44

Эрдоган вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал Германию предпринять совместные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

"Если Турция и Германия добьются гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, у нас появится возможность спасти регион", - сказал Эрдоган.

"Нашей главной целью должно быть прекращение огня. Мы должны прекратить кровопролитие", - отметил турецкий президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара осуждает действия Израиля в анклаве и убийство мирных граждан в секторе Газа.

"13 тысяч палестинских детей, женщин и стариков убиты. От места под названием Газа уже почти ничего не осталось, все разрушено", - заявил турецкий президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Эрдоган призвал мусульманские страны сплотиться для решения проблемы Газы Эрдоган возложил на Запад ответственность за гуманитарную ситуацию в Газе Эрдоган призвал к прекращению огня между Израилем и ХАМАС Эрдоган в понедельник отправится с визитом в Нахчыван - СМИ Эрдоган: Швеция пока сделала недостаточно для того, чтобы парламент Турции одобрил ее вступление в НАТО Эрдоган считает, что украинский кризис будет носить затяжной характер Турция хотела бы стать членом ЕС, но не испытывает в этом необходимости - Эрдоган Эрдоган предложил организовать встречу лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении Эрдоган считает, что газовый хаб в Турции благоприятно скажется на ценах на энергоносители Украине необходимо смягчить позицию по Черноморскому коридору - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az