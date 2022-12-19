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ТЭК 19.12.2022 21:07

Песков назвал посягательством на рыночное ценообразование согласование ЕС потолка цен на газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что согласование ЕС потолка цен на газ противоречит рыночным принципам.

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, потребуется время, чтобы "тщательно взвесить все за и против" при выработке российских ответных мер.

"Вы знаете, что чуть-чуть затянулся вопрос по нефтяному потолку. Но он будет опубликован, так же будет и с газом. Потребуется какое-то время", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ГАЗ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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