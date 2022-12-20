Принятие ЕС потолка цен на газ грозит сокращением его поставок в регион

Решение ЕС одобрить механизм "потолка" цен на газ в перспективе может снизить поставки этого ресурса в регион и усилить энергетический кризис, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на мнение ряда наблюдателей.
"Потолок" цен на газ без тесно связанного с ним ограничения на спрос лишь будет способствовать его потреблению, усугубляя ситуацию с недостаточными поставками в Европу, говорится в докладе аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc.", - передает агентство.
В результате, при худшем сценарии, правительствам разных стран придется нормировать потребление газа.
В свою очередь министр энергетики Алжира - третьего по величине поставщика газа в Европу - Мухаммед Аркаб во вторник заявил, что ограничения цен "дестабилизирует рынок". По его словам, "открытые, транспарентные, неограниченные и равные для всех газовые рынки - это более чем оправданная вещь".
По данным Bloomberg, в газовой отрасли уже предупредили, что поставщики могут предпочесть поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, а не в Европу, если цены в азиатских странах окажутся выше, чем в европейских в связи с "потолком" цен. При этом на обстановку может повлиять экономическая активность в Китае, власти которого ослабляют ограничения против COVID-19.
"Возможность Китая трансформировать свое развитие - это важная неизвестная переменная", - заявил глава отдела продаж компании Vattenfall Energy Trading GmbH Фрэнк ван Доорн.
В поисках вариантов снижения чрезвычайно высоких цен на газ и электроэнергию Чехия, председательствующая в ЕС, в начале осени предложила установить "потолок" цен на газ. Испания и Португалия применяют ограничения на газ, используемый для производства электроэнергии, с июня с разрешения Брюсселя, и в результате у них один из самых низких уровней цен на электроэнергию в ЕС.
В этом вопросе европейский блок раскололся на два лагеря. Такой потолок был поддержан примерно половиной стран сообщества, включая Литву, но против выступали Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Венгрия на том основании, что "потолок" цен на газ может отпугнуть поставщиков СПГ от ЕС и направить СПГ на другие рынки, тем самым нарушая надежность поставок. Кроме того, ценовое ограничение может повысить спрос на газ, что может привести к опустошению газохранилищ, заполненных на зиму.
В итоге накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт-час. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.
При этом "потолок" цен не распространяется на внебиржевые сделки, напоминает Bloomberg.
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