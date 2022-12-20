Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 75.19 +0.90 Brent 79.80 +0.76

ТЭК 20.12.2022 19:21

Принятие ЕС потолка цен на газ грозит сокращением его поставок в регион

Решение ЕС одобрить механизм "потолка" цен на газ в перспективе может снизить поставки этого ресурса в регион и усилить энергетический кризис, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на мнение ряда наблюдателей.

"Потолок" цен на газ без тесно связанного с ним ограничения на спрос лишь будет способствовать его потреблению, усугубляя ситуацию с недостаточными поставками в Европу, говорится в докладе аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc.", - передает агентство.

В результате, при худшем сценарии, правительствам разных стран придется нормировать потребление газа.

В свою очередь министр энергетики Алжира - третьего по величине поставщика газа в Европу - Мухаммед Аркаб во вторник заявил, что ограничения цен "дестабилизирует рынок". По его словам, "открытые, транспарентные, неограниченные и равные для всех газовые рынки - это более чем оправданная вещь".

По данным Bloomberg, в газовой отрасли уже предупредили, что поставщики могут предпочесть поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, а не в Европу, если цены в азиатских странах окажутся выше, чем в европейских в связи с "потолком" цен. При этом на обстановку может повлиять экономическая активность в Китае, власти которого ослабляют ограничения против COVID-19.

"Возможность Китая трансформировать свое развитие - это важная неизвестная переменная", - заявил глава отдела продаж компании Vattenfall Energy Trading GmbH Фрэнк ван Доорн.

В поисках вариантов снижения чрезвычайно высоких цен на газ и электроэнергию Чехия, председательствующая в ЕС, в начале осени предложила установить "потолок" цен на газ. Испания и Португалия применяют ограничения на газ, используемый для производства электроэнергии, с июня с разрешения Брюсселя, и в результате у них один из самых низких уровней цен на электроэнергию в ЕС.

В этом вопросе европейский блок раскололся на два лагеря. Такой потолок был поддержан примерно половиной стран сообщества, включая Литву, но против выступали Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Венгрия на том основании, что "потолок" цен на газ может отпугнуть поставщиков СПГ от ЕС и направить СПГ на другие рынки, тем самым нарушая надежность поставок. Кроме того, ценовое ограничение может повысить спрос на газ, что может привести к опустошению газохранилищ, заполненных на зиму.

В итоге накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт-час. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

При этом "потолок" цен не распространяется на внебиржевые сделки, напоминает Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЛИМИТ, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Алиев: экспорт газа из Азербайджана в 2023г составит около 24 млрд кубометров, из них 11,6 млрд кубометров - в Европу Песков: Европа в стремлении не зависеть от газа из РФ ежедневно теряет миллиарды евро, а Вашингтон - зарабатывает ЕК намерена ввести потолок цены на газ около $3000/тыс. куб. м по контракту "на месяц вперед" Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров Глава Engie полагает, что Европе еще долго не обойтись без газа Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $1000/тыс. куб. метров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az