Путин сообщил о трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в минувший понедельник удалось поговорить трём лидерам - России, Азербайджана и Армении.
В Санкт-Петербурге накануне состоялся традиционный неформальный саммит лидеров СНГ, на котором присутствовали и премьер-министр Армении Никол Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во вторник некоторые главы государств СНГ продолжили общение за завтраком, позже у президента РФ состоялась встреча с Пашиняном.
"(...) удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом", - сказал Путин на встрече.
Он добавил: "Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях".
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о полноформатных трехсторонних переговорах. "На полях" общались все. Полноформатного общения (Путина, Алиева и Пашиняна - ИФ) не было", - сказал Песков.
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