Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет

Запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, вступит в силу с 1 февраля 2023 года.
Эта дата зафиксирована в указе, который президент Владимир Путин подписал 27 декабря.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов с соблюдением механизма price cap, также введенный указом, вступит в силу с даты, которую назначит правительство (но не раньше того же 1 февраля).
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