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Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

ТЭК 27.12.2022 20:27

Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет

Запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Эта дата зафиксирована в указе, который президент Владимир Путин подписал 27 декабря.

Запрет на поставки российских нефтепродуктов с соблюдением механизма price cap, также введенный указом, вступит в силу с даты, которую назначит правительство (но не раньше того же 1 февраля).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОТОЛОК, УКАЗ


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