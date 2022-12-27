Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет

Запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Эта дата зафиксирована в указе, который президент Владимир Путин подписал 27 декабря.

Запрет на поставки российских нефтепродуктов с соблюдением механизма price cap, также введенный указом, вступит в силу с даты, которую назначит правительство (но не раньше того же 1 февраля).