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Внешняя политика 09.01.2023 22:18

Баку предоставит Исламабаду дополнительную гуманитарную помощь на ликвидацию последствий летних наводнений

Азербайджан выделит Пакистану дополнительно $2 млн гуманитарной помощи на ликвидацию разрушений, вызванных наводнениями в августе прошлого года.

"9 января 2023 года в Женеве прошла международная конференция "Климатически устойчивый Пакистан" при совместной организации ООН и властей Пакистана. Основной целью конференции было привлечение необходимых финансовых ресурсов для поддержки работ по реконструкции и ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Пакистане в августе прошлого года. В мероприятии приняли участие представители 46 стран и 48 международных финансовых и общественных институтов", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

По информации ведомства, выступивший в формате видео-конференции заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов сообщил, что с 2010 года и до сих пор официальный Баку предоставил братскому Пакистану гуманитарную помощь в размере около $7 млн для устранения последствий наводнений, произошедших в стране в разные годы.

"В августе 2022 года Азербайджан оказал финансовую помощь Пакистану в размере $2 млн на поддержку ликвидации разрушений, вызванных последними наводнениями, которые считаются самыми тяжелыми в истории этой страны. Однако, принимая во внимание масштабы последствий, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджан для поддержки инициативы выделит Пакистану дополнительно $2 млн в виде гуманитарной помощи", - говорится в информации со ссылкой на выступление Мамедова.

В результате стихийного бедствия 2022 года треть территории Пакистана была затоплена, в результате чего 15 тыс. человек погибли и получили травмы, 33 млн человаек были переселены, что сделало его самым страшным стихийным бедствием в истории Пакистана.

По оценкам Группы Всемирного банка, до 9 млн человек в стране могут оказаться за чертой бедности в результате этих наводнений. Пакистан при поддержке системы ООН, Группы Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского Союза подготовил План оценки потребностей после стихийного бедствия и определил, что ущерб, причиненный наводнениями, превысил $14,9 млрд, экономические потери превысили $15,2 млрд, а потребности в реконструкции - превысили $16 млрд.

Планом определены ключевые приоритеты, такие как: возрождение источников средств к существованию и сельского хозяйства, восстановление частного жилья, а также восстановление и реконструкция общественной инфраструктуры.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, НАВОДНЕНИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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