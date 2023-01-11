В ОИС осудили незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана

В Организации исламского сотрудничества (ОИС) в среду осудили незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана.

«Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества осуждает незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», - говорится в заявлении международной организации.

В нем отмечается, что разработка месторождений полезных ископаемых без должного учета экологических стандартов не только незаконна с точки зрения международного права и национального законодательства Азербайджана, но и вызывает законную и серьезную озабоченность.

Генеральный секретариат ОИС выступил за решение всех спорных вопросов путем диалога, высоко оценив усилия Азербайджана в этом направлении, а также призвал к нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ.

Р.Керимов