Страны ЕС в январе-сентябре 2022г потратили около 10 млрд евро на закупку газа в Азербайджане

Расходы стран Европейского союза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), в III-ем квартале 2022 года, составили, 4,7 млрд евро.

Такие данные имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось ранее, в I кв. 2022г страны-члены ЕС направили 2,1 млрд евро на покупку газа из Азербайджана, во II кв. - 2,8 млрд евро. Таким образом, расходы стран ЕС на закупку газа в Азербайджане в III кв. выросли примерно на 67,9% по сравнению со II кв. и в 2,2 раза по сравнению с I кв.

В целом, в январе-сентябре 2022 года страны ЕС купили у Азербайджана газа на 9,6 млрд евро.

Согласно данным ЕК, цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в июле-сентябре 2022г составила 165,86 евро за МВт.ч (рост в 5,2 раза в годовом исчислении), Болгарии – 146,76 евро за МВт.ч (рост в 8,3 раза в годовом исчислении).

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за год: примерно 28 ТВт.ч в III-ем кв. 2022г против 23 ТВт.ч за аналогичный период 2021г (рост на 21% в годовом исчислении).

В III-ем кв. 2022г доля поставок газа в ЕС по TAP составила примерно 3,4% от общего объема поставок против 2,5% в I кв. 2022г и 2,9% во II кв. текущего года.

В целом, в III-ем кв. 2022г ЕС потратил рекордные 101 млрд евро на импорт газа, что в 3,5 раза превышает расходы стран Евросоюза за аналогичный период 2021г. Из этой суммы около 27 млрд евро приходится на поставки из Норвегии, 9 млрд евро – России, 6,5 млрд евро - Северной Африки (Алжира и Ливии), 4,7 млрд евро - по TAP.

С учетом поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии, России и Северной Африки, страны ЕС импортировали в III кв. 2022 года газ из Норвегии на сумму 27,6 млрд евро, России - на 16,4 млрд евро и Северной Африки – на 13,5 млрд евро.

Как сообщалось ранее, в 2021г Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020г впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021г составил 8,2 млрд кубометров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров.

По его словам, на 2023 год объем экспорта газа из Азербайджана прогнозируется на уровне около 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров.

Р.Керимов