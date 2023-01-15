США готовы поставить газ в Европу по $12/Mmbtu, нужны долгосрочные контракты - глава EQT

США готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/Mmbtu, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты, заявил на конференции в Абу-Даби глава крупнейшего производителя газа в США - EQT - Тоби Райс (Toby Rice).

"Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (порядка $380 за тыс. кубометров - ИФ), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu", - сказал он, отметив, что $12 за Mmbtu - это будет великолепной сделкой, особенно по сравнению с нынешними $20 за Mmbtu.

"Это будет очень безопасный маршрут, поддерживаемый американским правительством, американскими военными, и (..) что касается чистоты источника, сейчас газ более чистый источник, чем уголь, но он тоже имеет углеродный след", - сказал Райс, выразив уверенность, что американская промышленность сможет сделать газ климатически нейтральным, будь то через водород или улавливание СО2, или другие способы, как аммиак или углеродные квоты.

В свою очередь, глава аналитической компании Kpler, предоставляющей данные по товарным рынкам, Алекс Буф (Alex Booth) заметил, что не видит желания Европы, которая намерена двигаться к климатической нейтральности, заключать долгосрочные контракты на покупку газа, в отличие от Азии, которая в минувшем году заключила много долгосрочных контрактов, причем без ограничений на порт поставки. Он напомнил, что в прошлом Китай и другие страны перепродавали свой СПГ на европейском рынке.

По словам Буфа, США могут увеличить поставки СПГ в Европу для замены российского газа - потенциал роста экспорта СПГ из США - 500 млрд кубометров по сравнению с нынешними 100 млрд куб. м газа в год.

Однако для этого нужны будут инвестиции в СПГ-терминалы и заводы, трубопроводную инфраструктуру, а также в бурение скважин. "Поэтому Европе и США нужно работать вместе, чтобы подписать соответствующие долгосрочные контракты, чтобы сделать это реальностью", - сказал он, заметив, что это будет способствовать энергетической безопасности не только Европы, но и для всего мира.

"У нас есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться", - прокомментировал Райс недостаток трубопроводной инфраструктуры в самих США для доставки газа к будущим экспортным СПГ-заводам.

По его словам, добыча газа в Мексиканском заливе может удвоиться, но 70% дешевого, декарбонизированного газа находится в регионе Аппалача, и один из вариантов доставки - не тянуть газопроводы через всю страну к СПГ-заводам, а построить их на восточном побережье.