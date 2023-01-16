Переговоры глав МИД РФ и Ирана перенесены на более поздние сроки

Запланированные на вторник в Москве переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном перенесены на более поздние сроки, сообщили в понедельник в департаменте информации и печати МИД России.

"По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амирабдоллахианом перенесены на более поздние сроки", - заявили журналистам на Смоленской площади.