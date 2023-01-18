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ТЭК 18.01.2023 23:40

«Газпром» подписал с Казахстаном «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли

"Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила пресс-служба российской компании.

Документ был подписан на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

"Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", - пишет российская компания.

Ранее сообщалось, что неделю назад Скляр встречался с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

В сообщении по итогам встречи пресс-служба правительства писала: "Роман Скляр подтвердил готовность казахстанской стороны и дальше развивать сотрудничество с Российской Федерацией во всех сферах энергетики. Особо отметил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Российской Федерацией в модернизации газотранспортной системы Казахстана, в газификации северных и восточных районов страны, в увеличении объемов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны".

Как сообщалось, руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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