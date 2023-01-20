Азербайджан добьется проведения мониторинга в Карабахе - Бабаев

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил, что Баку добьется проведения мониторинга ситуации с эксплуатацией месторождений в Карабахском регионе страны, где дислоцирован российский миротворческий контингент.
«Мониторинг важен и будет проведен. Продолжается серьезная работа над всеми требованиями, выдвинутыми азербайджанской стороной, и мы добьемся их выполнения», - заявил журналистам в пятницу Бабаев.
Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и нанесение вреда экологии.
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