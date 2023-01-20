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Карабах 20.01.2023 14:35

Азербайджан добьется проведения мониторинга в Карабахе - Бабаев

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил, что Баку добьется проведения мониторинга ситуации с эксплуатацией месторождений в Карабахском регионе страны, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

«Мониторинг важен и будет проведен. Продолжается серьезная работа над всеми требованиями, выдвинутыми азербайджанской стороной, и мы добьемся их выполнения», - заявил журналистам в пятницу Бабаев.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и нанесение вреда экологии.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЭКОЛОГИЯ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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