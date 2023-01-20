Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ

Конфликт в Украине нельзя рассматривать как региональный - по своему влиянию он относится к глобальным, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Глава МВФ принимала участие в сессии, посвященной перспективам мировой экономики, которая по традиции закрывает деловую программу форума в Давосе. Когда модератор уже заканчивал сессию, Георгиева попросила слово, чтобы прокомментировать выступление министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра: он, в частности, заявил, что конфликт в Украине - глобальный, так как на карту поставлены общие ценности.
Руководитель МВФ согласилась с оценкой конфликта как глобального. По словам Георгиевой, он "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия". На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор, констатировала Георгиева. Кроме того, обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод, добавила она. Происходящее она охарактеризовала как "войну против мирового экономического процветания".
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