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20.01.2023 19:17

Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ

Конфликт в Украине нельзя рассматривать как региональный - по своему влиянию он относится к глобальным, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Глава МВФ принимала участие в сессии, посвященной перспективам мировой экономики, которая по традиции закрывает деловую программу форума в Давосе. Когда модератор уже заканчивал сессию, Георгиева попросила слово, чтобы прокомментировать выступление министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра: он, в частности, заявил, что конфликт в Украине - глобальный, так как на карту поставлены общие ценности.

Руководитель МВФ согласилась с оценкой конфликта как глобального. По словам Георгиевой, он "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия". На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор, констатировала Георгиева. Кроме того, обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод, добавила она. Происходящее она охарактеризовала как "войну против мирового экономического процветания".

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Тэги: МВФ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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