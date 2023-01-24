Азербайджан требует Международный суд ООН привлечь Армению к ответственности за массовые нарушения прав азербайджанцев

Азербайджан представил в Международный суд ООН меморандум о нарушении Арменией прав азербайджанцев в рамках судебного разбирательства по иску Баку против Еревана в главном судебном органе ООН, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«23 января 2023 года правительство Азербайджана подало меморандум в Международный суд ООН, что представляет собой важное событие в международном судебном процессе Азербайджана против Армении в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, во вторник поступившем в редакцию агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В нем отмечается, что поданный в суд документ основан на «тысячах страниц доказательств, фиксирующих тридцать лет несправедливости». «В нем содержится подробная информация об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнической чистки, проведенных Арменией», - сообщили в министерстве.

МИД заявляет, что на основании представленных доказательств Азербайджан потребовал, чтобы суд признал Армению ответственной за массовые нарушения прав человека азербайджанцев. В частности, Азербайджан обратился в суд с просьбой признать правительство Армении ответственным за этническую чистку, убийства, пытки, уничтожение культурного наследия Азербайджана, разжигание ненависти к азербайджанцам, неспособность привить толерантность к азербайджанцам среди армянского населения и государственную поддержку вооруженных групп в Армении.

В обращении азербайджанской стороны также подчеркивается важность выполнения Арменией своих обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах (в ходе первой Карабахской войны – ИФ), возврата азербайджанцам всего незаконно захваченного имущества и земель, прекращения пропаганды ненависти и привлечения к ответственности за нарушение прав человека в течение тридцати лет, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов