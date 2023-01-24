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Дальнее зарубежье 24.01.2023 22:15

США могут объявить на этой неделе о поставках танков M1 Abrams Украине

Администрация США на этой неделе, вероятно, заявит о планах поставить Украине танки M1 Abrams в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин отправит Киеву танки Leopard 2, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Представители властей США заявили, что американская администрация все больше хочет направить значительное количество танков M1 Abrams Украине, и объявление об этих поставках может последовать на этой неделе", - информирует газета.

"Соответствующее заявление стало бы частью более масштабного соглашения с Германией, по которому бы Берлин согласился отправить малое количество Leopard 2, а также одобрил бы поставки танков немецкого производства Польшей и другими странами", - отмечает издание.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 тыс. 450 находятся на хранении.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

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Тэги: США, ТАНКИ, УКРАИНА, ПЛАНЫ


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