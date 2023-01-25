Байден обсудил с коллегами из Европы вопросы помощи Украине

Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с рядом европейских лидеров, они обсудили помощь Украине, сообщает Белый дом. В переговорах приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Президент Байден поговорил этим утром с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком в рамках координации помощи Украине", - информирует Белый дом.

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