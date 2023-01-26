В ЕС рассматривают вариант потолка цен в $100 за баррель дизеля РФ

Власти ЕС изучают возможность принять потолок цен на такие российские продукты переработки нефти в топливо как дизель в размере $100 за баррель, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, в ЕС изучают план ввести потолок цен в $100 за баррель на такие лучшие экспортируемые российские продукты переработки нефти в топливо как дизель, и в $45 за продукты, идущие со скидкой", - передает агентство.

Дипломаты ЕС начнут переговоры по теме лимита цен на нефтепродукты с пятницы. Для одобрения этой меры нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Bloomberg напоминает, что ЕС и G7 хотят с 5 февраля запретить импорт российских нефтепродуктов, но одновременно с тем ввести ценовый лимит на экспорт Россией продукции в третьи страны. Ранее G7 предложил ценовой диапазон на российские нефтепродукты, основываясь на ранее принятом лимите цен на нефть РФ, и ЕС пока прорабатывает это предложение. Однако варианты цен еще могут меняться в ходе переговоров с участием различных стран.

Агентство поясняет, что ЕС придется балансировать между желанием уменьшить прибыль РФ от продажи нефтепродуктов и необходимостью предотвратить рост цен на них или их нехватку на глобальных рынках. Также власти ЕС беспокоит возможность дефицита российского дизеля после того, как 5 февраля вступит запрет на его импорт в ЕС и G7.

В декабре в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года.

Ранее в январе газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры вели переговоры по поводу значений потолка цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля. Согласно информации WSJ, речь идет не об одном, а о двух "потолках": первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию низкой стоимости, например, мазут.