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Внешняя политика 27.01.2023 13:11

Баку готовит эвакуацию сотрудников посольства в Иране после вооруженного нападения на дипмиссию – МИД Азербайджана

Начальник управления МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в настоящее время готовится эвакуация сотрудников азербайджанского посольства в Иране после вооруженного нападения на дипмиссию в пятницу утром.

«Мы осуждаем это нападение и от иранской стороны требуем найти и раскрыть общественности в короткие сроки имена лиц, которые его совершили, а также заказчиков. Иранская сторона, как принимающая, должна была предотвратить любое нападение на посольство и должна была обеспечить охрану, но, к сожалению, этого не было сделано», сказал Гаджизаде в комментариях турецкому телеканалу «TRT Haber».

По его словам, в результате инцидента погиб начальник службы охраны дипмиссии. «С нашей стороны ведется соответствующая работа в связи с инцидентом. Мы также требуем от иранской стороны соответствующих мероприятий. Кроме этого ведется работа по обеспечению безопасности посольства, идет соответствующее планирование эвакуации сотрудников посольства в Азербайджан», - подчеркнул он.

Гаджизаде добавил, что в Баку не считают, что «нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам». «Иранская сторона несет ответственность за случившееся», - сказал он.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима», написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. По версии иранской стороны, он подъехал к административному зданию посольства на автомобиле вместе с 2 несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание.

Задержанный на допросе показал, что совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО


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