Баку предупреждал Тегеран о необходимости принять меры для усиления безопасности дипмиссии в Иране, но эти обращения остались без должного внимания – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением с связи с вооруженным нападением на азербайджанское посольство в Иране, сообщает, что ранее предупреждало Тегеран о необходимости предпринять меры для усиления безопасности дипмиссии.

«Мы решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджана в Иране. Иранская сторона, где находится посольство, должна была выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и безопасности его сотрудников, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях», - говорится в заявлении МИД, которое в пятницу поступило в редакцию агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Ведомство отмечает, что ранее предпринимались попытки угроз в адрес дипломатической миссии Азербайджана в Иране, и перед Тегераном постоянно ставились вопросы по предотвращению подобных ситуаций и обеспечению безопасности дипломатических миссий. «К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия отсутствия должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении. Считаем, что недавняя антиазербайджанская кампания в Иране способствовала нападению на дипмиссию», - подчеркивает МИД.

В связи с инцидентом, Баку требует от Тегерана в кратчайшие сроки установления лиц, совершивших теракт, а также имена заказчиков этого кровавого акта и наказать их самым суровым образом.

«Азербайджанская сторона будет использовать все возможности, предоставляемые соответствующими международными механизмами, для того, чтобы виновные были установлены и понесли достойное наказание», - отмечается в заявлении.

Кроме этого, планируется принять соответствующие меры в направлении эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима», написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание.

Задержанный на допросе показал, что якобы совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.

Х.Насирзаде