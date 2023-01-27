Тегеран предлагает Баку совместно расследовать нападение на посольство Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан в пятницу провели телефонный разговор в связи с террористическим нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Абдоллахиан в ходе разговора с Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана, указав при этом на злоупотребление сегодняшним инцидентом врагами двух стран", - говорится в сообщении иранского агентства ISNA.

МИД Ирана также подчеркнул, что Баку и Тегеран не должны допустить, чтобы случившееся оказало негативное влияние на взаимоотношения между двумя странами.

"Для выяснения различных аспектов произошедшего Абдоллахиан предложил, чтобы органы безопасности двух стран расследовали этот вопрос в тесном сотрудничестве друг с другом", - отмечает издание.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима", написал Алиев в твиттере.

Н.Аббасова