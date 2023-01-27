Глава Минобороны ФРГ не считает возможным передавать Украине истребители

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, по его мнению, поставки Украине истребителей невозможны.
"Я полагаю, что этот вариант исключен", - сказал он в интервью "Зюддойче цайтунг".
Министр пояснил, что истребители - гораздо более сложные, чем танки системы вооружений, с иной огневой мощью и радиусом действия, и предостерег от их передачи Украине.
Ранее на этой неделе издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине. Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии. Однако, согласно Politico, этот вопрос, вероятно, будет "более спорным", чем ситуация с танками.
Politico не уточнило, о каких именно моделях самолетов может идти речь. Однако издание напомнило, что ранее Киев говорил об интересе к истребителям F-15 и F-16.
До этого власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Также в минувшую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.
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