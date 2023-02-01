Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 8,5% - минимума с мая 2022г

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,2% в декабре и была минимальной с мая 2022 года.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов роста потребительских цен в январе до 9%.
Eurostat подчеркивает, что данные о динамике потребительских цен в Германии за январь не были получены своевременно из-за технического сбоя, о котором накануне сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ. В связи с этим, Eurostat рассчитывал показатели исходя из собственных прогнозов для Германии.
Рост цен на энергоносители в еврозоне в январе замедлился до 17,2% с 25,5% в декабре, повышение стоимости услуг - до 4,2% с 4,4%. В то же время подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 14,1% с 13,8%, промышленных товаров - до 6,9% с 6,4%.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после аналогичного роста в декабре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя на 5,1%.
Инфляция в годовом выражении во Франции и Испании ускорилась в январе, в Италии замедлилась.
Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце снизились на 0,4% относительно декабря.
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