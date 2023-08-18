Инфляция в еврозоне в июле замедлилась до минимума с января 2022г

Потребительские цены в еврозоне в июле уменьшились на 5,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,5% в июне, достигнув минимума с января прошлого года.

Окончательная оценка июльского показателя совпала с предварительной. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, также не предполагал пересмотра значения.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в июле упала на 6,1% в годовом выражении после снижения на 5,6% в июне. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 10,8% с 11,6% месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг ускорилась до 5,6% с 5,4%.

Оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле подтверждена на уровне 5,5%, как и ожидалось. Рост индекса CPI Core не изменился по сравнению с июнем.

Относительно июня потребительские цены в еврозоне в июле снизились на 0,1%, как и было объявлено ранее.