Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0188 GBR   2.1521 TRY   0.0585

Цена на нефть

18.12 $/bbl +/- WTI 72.47 +1.04 Brent 77.95 +1.40

Макроэкономика 19.12.2023 23:55

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%, минимума с июля 2021 года

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2021 года, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза.

Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В октябре текущего года инфляция в еврозоне составляла 2,9% в годовом выражении.

Несмотря на существенное снижение, темпы роста потребительских цен в регионе все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6% с 4,2% месяцем ранее. Показатель также совпал с предварительными данными и прогнозами рынка.

Цены на энергоносители в ноябре упали на 11,5% (-11,2% в октябре). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 6,9% (+7,4% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4% (+4,6% в октябре).

Потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца (+0,1% в октябре).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до минимальных с июля 2021 года 2,4%, сильнее прогноза Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, минимума с июля 2021г Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3%, минимума за два года Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 5,2%, оказалась меньше прогнозов Инфляция в еврозоне в июле замедлилась до минимума с января 2022г Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до минимума с января 2022г Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1% - минимума с февраля 2022г Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1%, минимума с февраля 2022 г Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% Базовая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до рекордных 5,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az