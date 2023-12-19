Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%, минимума с июля 2021 года

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2021 года, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза.
Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В октябре текущего года инфляция в еврозоне составляла 2,9% в годовом выражении.
Несмотря на существенное снижение, темпы роста потребительских цен в регионе все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6% с 4,2% месяцем ранее. Показатель также совпал с предварительными данными и прогнозами рынка.
Цены на энергоносители в ноябре упали на 11,5% (-11,2% в октябре). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 6,9% (+7,4% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4% (+4,6% в октябре).
Потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца (+0,1% в октябре).
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