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Макроэкономика 01.02.2024 16:25

Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 2,8%, как и ожидалось

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда она составила 2,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, также предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 2,8%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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