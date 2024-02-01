Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 2,8%, как и ожидалось

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда она составила 2,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, также предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 2,8%.

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