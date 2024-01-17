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Макроэкономика 17.01.2024 23:01

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля - до 2,9%

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 2,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Финальная оценка совпала с предварительной и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция в еврозоне ускорилась впервые с апреля. В ноябре она составляла 2,4%.

Снижение цен на энергоносители в регионе в декабре замедлилось до 6,7% в годовом выражении с 11,5% в ноябре, инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла в декабре на 6,1% (6,9% в ноябре), промышленной продукции - на 2,5% (2,9%).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в декабре замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,4% с 3,6% месяцем ранее. Эти данные также совпали с предварительной оценкой и прогнозами экспертов.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 0,6%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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