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Макроэкономика 17.11.2023 21:37

Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, минимума с июля 2021г

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2,9% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

В сентябре текущего года инфляция в еврозоне составила 4,3% в годовом выражении, в октябре 2022 года она находилась на уровне 10,6%.

Несмотря на существенное ослабление, темпы роста потребительских цен в регионе все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Цены на энергоносители в октябре упали на 11,2% (-4,6% в сентябре). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 7,4% (+8,8% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4,6% (+4,7% в сентябре).

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца (+0,3% в сентябре).

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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