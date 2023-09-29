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Макроэкономика 29.09.2023 23:59

Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3%, минимума за два года

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в августе и обновила минимум с октября 2021 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление до 4,5%.

Цены на энергоносители в еврозоне в сентябре снизились на 4,7% в годовом выражении после падения на 3,3% в августе. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 8,8% с 9,7%, на услуги - до 4,7% с 5,5%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре замедлился до минимальных с августа 2022 года 4,5% с 5,3% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что подъем составит 4,8%.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,3% по сравнению с августом, когда они повысились на 0,5%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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