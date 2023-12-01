Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до минимальных с июля 2021 года 2,4%, сильнее прогноза

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в октябре и обновила минимум с июля 2021 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление до 2,7%.

Цены на энергоносители в еврозоне в ноябре упали на 11,5% в годовом выражении после снижения на 11,2% в октябре. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 6,9% с 7,4%, на услуги - до 4% с 4,6%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6% с 4,2% месяцем ранее, сильнее прогноза рынка на уровне 3,9%.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце снизились на максимальные с января 2020 года 0,5% по сравнению с октябрем, когда они повысились на 0,1%. В помесячном сравнении показатель не снижался с июля.