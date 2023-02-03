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Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

Дальнее зарубежье 03.02.2023 22:23

ЕС утвердил потолок цен на российский дизель на уровне $100 за баррель

В Евросоюзе согласовали потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100 за баррель, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС принял решение ввести потолок цены на уровне $100 за российское дизельное топливо", - передает агентство. По его данным, потолок на менее дорогостоящие российские нефтепродукты - $45 за баррель.

Информацию о согласовании потолка цен подтвердили в твиттере председательства Швеции в ЕС. При этом там не стали указывать, на каком уровне его установили.

"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолок цен на нефтепродукты перед финальным утверждением Советом ЕС", - сообщается в твиттере.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, в то время как в ЕС изначально выступали за более низкий потолок в $100.

Bloomberg напоминает, что в ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно с тем ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках потолка цен.

В январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два потолка цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ


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