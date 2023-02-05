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Дальнее зарубежье 05.02.2023 16:15

Шольц заявил, что поставка танков Украине не вызовет эскалацию

Поставка западных танков в Украину не станет причиной новой эскалации в войне. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bild.

На днях Владимир Путин посетовал, что немецкие танки "Леопард" угрожают России снова, как это было во времена Второй мировой войны. Шольц охарактеризовал это заявление как "продолжение серии причудливых исторических сравнений", которыми Путин пытается оправдать агрессию против Украины.

"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – подчеркнул канцлер.

Он отметил, что Германия вместе с союзниками передает Украине танки, чтобы она могла защитить себя.

"Мы тщательно взвесили решение о каждой поставке оружия, скоординировали его с союзниками, прежде всего США. Такой совместный подход является предохранителем от эскалации войны", – считает Шольц.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОСТАВКИ, ТАНКИ, ШОЛЬЦ


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