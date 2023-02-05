Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов навестил в воскресенье сотрудников, пострадавших при предотвращении теракта против посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева и Махира Иманова.

Об этом сообщается на странице Facebook МИД Азербайджана.

Министр пожелал сотрудникам посольства, состояние которых оценивается как удовлетворительное, скорейшего выздоровления.

В.Алиев