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Внутренняя политика 05.02.2023 20:25

Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов навестил в воскресенье сотрудников, пострадавших при предотвращении теракта против посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева и Махира Иманова.

Об этом сообщается на странице Facebook МИД Азербайджана.

Министр пожелал сотрудникам посольства, состояние которых оценивается как удовлетворительное, скорейшего выздоровления.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, ПОСОЛЬСТВО, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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