Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов навестил в воскресенье сотрудников, пострадавших при предотвращении теракта против посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева и Махира Иманова.
Об этом сообщается на странице Facebook МИД Азербайджана.
Министр пожелал сотрудникам посольства, состояние которых оценивается как удовлетворительное, скорейшего выздоровления.
В.Алиев
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