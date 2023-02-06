Спасательные команды ЕС направлены в пострадавшую от землетрясения Турцию

Тринадцать европейских стран предложили пострадавшей от сильного землетрясения Турции свою помощь в проведении спасательных работ, Франция направляет в пострадавший район две команды, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

"Турция активировала механизм гражданской защиты ЕС, который ответил немедленно. Мы мобилизовали 10 поисково-спасательных отрядов из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Венгрии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии в поддержку спасателям на местах. И также Италия, Испания и Словакия предложили свои спасательные команды", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что задействована спутниковая система ЕС Copernicus для предоставления картографических услуг в чрезвычайной ситуации.

"Конечно, мы поддерживаем контакт с турецкими властями, осуществляется координация помощи. Разумеется, мы готовы поддержать тех, кто пострадал в Сирии, благодаря использованию гуманитарной программы", - добавил Уйвари.

По его словам, ситуация быстро меняется. На момент брифинга 10 команд получили подтверждение турецких властей и находятся в пути, еще три ожидают приглашения.

"Что касается Сирии, когда речь идет о механизме гражданской защиты. Мы смогли предоставить поддержку Турции, потому что она попросила нашей помощи. Турция действовала в рамках этого механизма. Но на данный момент мы не получали просьбы о помощи со стороны Сирии. Если это произойдет, мы сделаем максимум, чтобы мобилизовать нашу помощь этой стране", - объяснил представитель ЕК, отвечая на вопрос.

Но Сирии уже может быть оказана поддержка по линии гуманитарной помощи. "Сейчас мы обдумываем, как помочь жертвам и содействовать устранению последствий этого землетрясения в затронутом регионе", - отметил пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, как ЕС может действовать на сирийской территории, которая не вся находится под контролем режима Дамаска, он уточнил, что в стране работает ряд гуманитарных организаций, с которыми взаимодействует Евросоюз.

"Это общее правило. Наша гуманитарная помощь доставляется через посредство неправительственных организаций, главным образом работающих под эгидой ООН", - добавил представитель ЕК.

Число жертв землетрясения, произошедшего на территории юга Турции в ночь на понедельник, по последним данным, достигло 1014 человек, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные власти. В Турции ранее сообщали о гибели 912 человек и о более 5,4 тыс. пострадавших.

В Сирии число жертв этого же землетрясения достигло 592 человек. Травмы там получили более 1 тыс. человек.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Информации о новых разрушениях и пострадавших из-за него пока нет.